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Болотов Григорий Никитич

Место рождения

Осиновка, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

21.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1836

Отец: Болотов Никита Амфимович

Мать: Болотова Мария Яковлевна

Осиновка, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1866

Сын: Болотов Сергий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Болотов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1870

Сын: Болотов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1873

Сын: Болотов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Болотова Анна Ивановна

Осиновка, Пермский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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