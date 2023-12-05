Болотов Григорий Никитич
Место рождения
Дата рождения21.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1836
Отец: Болотов Никита Амфимович
Мать: Болотова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болотова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1866
Сын: Болотов Сергий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Болотов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1870
Сын: Болотов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1873
Сын: Болотов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Болотова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно