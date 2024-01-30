Батов Михаил Аникеевич
Место рожденияд. Вепрейский завод
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Батов Аникий (Иоаникий) Петрович
д. Вепрейский завод
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Анна Петровна
Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батова 3 Михайловна
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батова 2 Михайловна
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батова 1 Михайловна
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батов 4 Михайлович
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батов 3 Михайлович
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батов 2 Михайлович
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батов 1 Михайлович
Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
Неизвестно