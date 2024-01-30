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Батов Михаил Аникеевич

Место рождения

д. Вепрейский завод

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Батов Аникий (Иоаникий) Петрович

Мать: не указана

д. Вепрейский завод
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Батов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батова 3 Михайловна

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батова 2 Михайловна

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батова 1 Михайловна

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батов 4 Михайлович

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батов 3 Михайлович

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батов 2 Михайлович

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батов 1 Михайлович

Мать ребёнка: Батова Прасковья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова Прасковья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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