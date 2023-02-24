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Скрипункова Анастасия Маланьина

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Маланьин Андрей Михайлович

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1895

Муж: Зубарев Иван Матвеевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Скрипунков Константин Илларионович

Смерть
Неизвестно
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