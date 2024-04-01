Портнягин Роман Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портнягина Лукерья
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Портнягина) Полина Романовна
Мать ребёнка: Портнягина Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Портнягин Михаил Романович
Мать ребёнка: Портнягина Лукерья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Портнягина) Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Портнягина Лукерья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Портнягин Василий Романович
Мать ребёнка: Портнягина Лукерья
Смерть
Неизвестно