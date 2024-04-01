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Портнягин Роман Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Портнягин Ефим Федоров

Мать: Медведева 1, Портнягина 2 Ефимия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнягина Лукерья

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Портнягина) Полина Романовна

Мать ребёнка: Портнягина Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Портнягин Михаил Романович

Мать ребёнка: Портнягина Лукерья

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Портнягина) Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Портнягина Лукерья

Рождение ребёнка
1930

Сын: Портнягин Василий Романович

Мать ребёнка: Портнягина Лукерья

Смерть
Неизвестно

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