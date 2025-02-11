Елена Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Какулев Николай Степанович1923 г.р.
Какулев (Чарджоу) Иван Степанович1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Какулев Николай Степанович

Отец ребёнка: Какулев (Чарджоу) Степан Уч. Вов Евстигнеевич/ Евстафьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Какулев (Чарджоу) Иван Степанович

Отец ребёнка: Какулев (Чарджоу) Степан Уч. Вов Евстигнеевич/ Евстафьевич

Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Смерть
Неизвестно

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