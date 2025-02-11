Елена Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Какулев Николай Степанович1923 г.р.
Какулев (Чарджоу) Иван Степанович1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Какулев Николай Степанович
Отец ребёнка: Какулев (Чарджоу) Степан Уч. Вов Евстигнеевич/ Евстафьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Какулев (Чарджоу) Иван Степанович
Отец ребёнка: Какулев (Чарджоу) Степан Уч. Вов Евстигнеевич/ Евстафьевич
Туркменабат, Туркменская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно