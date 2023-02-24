Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Михайлов Михаил
Михайлов Михаил
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Иван
1896 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Михайлов Иван
Мать:
?
Смерть
1980
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия