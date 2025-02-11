Никанор Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Никанор Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Кемаева Ефимия Никаноровна1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кемаева Ефимия Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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