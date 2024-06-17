Игнатюк (Войтович) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатюк Виталий
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Игнатюк Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Игнатюк Виталий
Рождение ребёнка
Около 1968
Дочь: Игнатюк Анна Витальевна
Отец ребёнка: Игнатюк Виталий