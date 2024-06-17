Игнатюк (Войтович) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатюк (Войтович) Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Войтович Роман Филиппович

Мать: Войтович Павлина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатюк Виталий

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Игнатюк Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Игнатюк Виталий

Рождение ребёнка
Около 1968

Дочь: Игнатюк Анна Витальевна

Отец ребёнка: Игнатюк Виталий

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