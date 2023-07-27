Икрина (Шалькова) (Шалькова) Харитина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Юрий Ефимович
Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович
Смерть
После 1918