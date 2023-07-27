Икрина (Шалькова) (Шалькова) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Шалькова) (Шалькова) Харитина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1918

Муж: Икрин Ефимий Екимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Валентин Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Юрий Ефимович

Отец ребёнка: Икрин Ефимий Екимович

Смерть
После 1918
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