Делиев Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Делиев Максим Дмитриевич

Мать: ?

Смерть
1910
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