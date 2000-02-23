Кашапов Аслах Сарварович 15.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашапов Аслах Сарварович

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Место рождения

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1924

Дата смерти

23.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924

Отец: Кашапов Сарвар Кашапович

Мать: Кашапова Миннегаян Миннебаевна

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Фагима Шамсигалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Фагима Шамсигалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Фагима Шамсигалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Фагима Шамсигалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марванова Фагима Шамсигалиевна

Участие в бою
1943
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
17.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марванова Фагима Шамсигалиевна

Смерть
23.02.2000

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