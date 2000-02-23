Кашапов Аслах Сарварович
Место рождения
Дата рождения15.10.1924
Дата смерти23.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Участие в бою
1943
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
17.05.1961
Смерть
23.02.2000