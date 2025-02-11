Ирина Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дети
Феоктиста Артемьевна02.11.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1876

Дочь: Феоктиста Артемьевна

Отец ребёнка: С. Благодатное Артемий Александрович

Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
Неизвестно
Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

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