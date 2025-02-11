Ирина Семеновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Дети
Феоктиста Артемьевна02.11.1876 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1876
Дочь: Феоктиста Артемьевна
Отец ребёнка: С. Благодатное Артемий Александрович
Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Благодатное, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область