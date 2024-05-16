Халитов Илгиз Галим 03.09.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халитов Илгиз Галим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ХХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1964

Отец: Халитов Галим Галимулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфутдинова Алсу

Рождение ребёнка
20.10.1988

Дочь: Халитова Регина Илгиз

Мать ребёнка: Сайфутдинова Алсу

Рождение ребёнка
17.03.1990

Дочь: Халитова Алия Илгиз

Мать ребёнка: Сайфутдинова Алсу

Рождение ребёнка
28.07.2001

Сын: Халитов Ильнар Илгиз

Мать ребёнка: Сайфутдинова Алсу

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