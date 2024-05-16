Халитов Илгиз Галим
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1964
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1964
Отец: Халитов Галим Галимулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайфутдинова Алсу
Рождение ребёнка
20.10.1988
Дочь: Халитова Регина Илгиз
Мать ребёнка: Сайфутдинова Алсу
Рождение ребёнка
17.03.1990
Дочь: Халитова Алия Илгиз
Мать ребёнка: Сайфутдинова Алсу
Рождение ребёнка
28.07.2001
Сын: Халитов Ильнар Илгиз
Мать ребёнка: Сайфутдинова Алсу