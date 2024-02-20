Делиев Семен Максимович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1886
Дата смерти25.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Делиев Максим Дмитриевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.03.1915
Убит на войне с.Солинка Лесковский уезд Подкарпатское воеводство Польша /у границы с Украиной и Славакией /