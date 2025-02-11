Илларионов Михаил Ефимович
мужской, родился Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Илларионов Андрей Михайлович1870 г.р.
Смирнова Мария Михайловна Илларионова19.07.1874 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Илларионов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Илларионова Васса Прокофьевна
Рождение ребёнка
19.07.1874
Дочь: Смирнова Мария Михайловна Илларионова
Мать ребёнка: Илларионова Васса Прокофьевна
Смерть
Неизвестно