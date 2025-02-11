Илларионов Михаил Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Илларионов Михаил Ефимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Илларионов Андрей Михайлович1870 г.р.
Смирнова Мария Михайловна Илларионова19.07.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1870

Сын: Илларионов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Илларионова Васса Прокофьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: Смирнова Мария Михайловна Илларионова

Мать ребёнка: Илларионова Васса Прокофьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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