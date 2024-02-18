Копытов Дмитрий
Место рожденияг. Тбилиси
Дата рождения27.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1984
Отец: Копытов Анатолий
Мать: Копытова Мзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копытова) ?
Мать ребёнка: Копытова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копытова) ?
Мать ребёнка: Копытова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копытова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Katalan Spedizioni SRL
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1990 по 2001
среднее
Образование
С 2000 по 2005
высшее | бакалавр