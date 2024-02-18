Копытов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копытов Дмитрий

Место рождения

г. Тбилиси

Дата рождения

27.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1984

Отец: Копытов Анатолий

Мать: Копытова Мзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копытова) ?

Мать ребёнка: Копытова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копытова) ?

Мать ребёнка: Копытова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Katalan Spedizioni SRL
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1990 по 2001
среднее
Образование
С 2000 по 2005
высшее | бакалавр

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