Муравлева Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлева Марья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Муравлевъ Осипъ

Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Муравлевъ Егоръ

Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Муравлевъ Абрамъ

Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Муравлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравлевъ Прокофий

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