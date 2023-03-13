Муравлева Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Муравлевъ Осипъ
Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Муравлевъ Егоръ
Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Муравлевъ Абрамъ
Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Муравлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Муравлевъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравлевъ Прокофий