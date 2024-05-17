Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1807 ст.
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1807 ст.
Отец: Иван Карпович
Мать: Анна Ануфриевна
дата крещения - 04.11.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же уезда и села крестьянин Лазарь Кононович и крестьянская дочь девка Ирина К... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 23 года, холост, отметка - не было чрез год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 19... Показать все
Смерть
После 1830