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Иосиф Иванович

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.11.1807 ст.

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1807 ст.

Отец: Иван Карпович

Мать: Анна Ануфриевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 04.11.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же уезда и села крестьянин Лазарь Кононович и крестьянская дочь девка Ирина К... Показать все
Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 23 года, холост, отметка - не было чрез год Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 19... Показать все
Смерть
После 1830

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