Хилков Андрей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1602
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хилков Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1570
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1581
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1602