Хилков Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХилков Андрей Дмитриевич

Хилков Андрей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1602

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хилков Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилков Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1570

Сын: Хилков Борис Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1581

Сын: Хилков Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1602

Мы используем куки для улучшения работы сайта.