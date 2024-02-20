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Джелали Василий Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1828

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Джелали Иван Саввич

Мать: 1-Й Брак

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Смерть
1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
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