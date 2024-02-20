Джелали Василий Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1828
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Джелали Иван Саввич
Мать: 1-Й Брак
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Смерть
1840
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59