Новик илья петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик илья петрович

Место рождения

сухличи клецкого

Дата рождения

14.02.1930

Дата смерти

27.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
09.05.1954

Дочь: Шепелёва галина ильинична

Мать ребёнка: Новик мария николаевна

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
24.11.1956

Сын: Новик николай ильич

Мать ребёнка: Новик мария николаевна

сухличи клецкого
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Микулич наталья ильинична

Мать ребёнка: Новик мария николаевна

сухличи клецкого
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новик мария николаевна

Смерть
27.01.1998
сухличи клецкого
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