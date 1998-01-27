Новик илья петрович
Место рождениясухличи клецкого
Дата рождения14.02.1930
Дата смерти27.01.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1954
Дочь: Шепелёва галина ильинична
Мать ребёнка: Новик мария николаевна
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
24.11.1956
Сын: Новик николай ильич
Мать ребёнка: Новик мария николаевна
сухличи клецкого
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Микулич наталья ильинична
Мать ребёнка: Новик мария николаевна
сухличи клецкого
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новик мария николаевна
Смерть
27.01.1998
сухличи клецкого