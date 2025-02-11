Китаева Екатерина Васильевна Коновалова 26.11.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Китаева Екатерина Васильевна Коновалова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 26.11.1878, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Коновалов Василий ДмитриевичНеизвестно г.р.
Мать
Коновалова Гликерия ФедоровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1878

Отец: Коновалов Василий Дмитриевич

Мать: Коновалова Гликерия Федоровна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.10.1897

Муж: не указан

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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