Китаева Екатерина Васильевна Коновалова
женский, родилась 26.11.1878, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКоновалов Василий ДмитриевичНеизвестно г.р.
МатьКоновалова Гликерия ФедоровнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1878
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.10.1897
Муж: не указан
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно