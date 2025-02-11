Марусина Устинья Никитична
женский, родилась 1817, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Марусин Василий Сергеевич1816 г.р.
Дети
(Марусина) Фекла Васильевна1838 г.р.
(Марусина) Агриппина Васильевна1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Марусина) Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Марусин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Марусина) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Марусин Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно