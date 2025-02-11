Марусина Устинья Никитична 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Марусина Устинья Никитична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1817, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Марусин Василий Сергеевич1816 г.р.
Дети
(Марусина) Фекла Васильевна1838 г.р.
(Марусина) Агриппина Васильевна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марусин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Марусина) Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Марусин Василий Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Марусина) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Марусин Василий Сергеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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