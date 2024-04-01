Щёлоков Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Щёлокова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Щёлоков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: (Щёлокова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Щёлоков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: (Щёлокова) Анастасия Петровна