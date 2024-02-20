Ржевуский (Beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1872
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
камер-юнкер
Рождение ребёнка
20.06.1900
Рождение ребёнка
25.08.1912
Дочь: (Achmatow Верховская) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Ржевусская (Ржевусская) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна