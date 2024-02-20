Ржевуский (Beydo-Rzewuski) Николай Людомирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевуский (Beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1872

Отец: Ржевуский Людомир Александрович

Мать: Ржевуская (Ахматова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Achmatow Верховская) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевусский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
камер-юнкер
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Арнольди (Ржевуская) Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
25.08.1912

Дочь: (Achmatow Верховская) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Ржевусская (Ржевусская) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Ржевусская (Achmatow Верховская) Анна Владимировна

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