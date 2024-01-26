Степанова (Скворцова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Скворцова) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

16.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
25.02.1999

Дочь: Степанова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Степанов Александр Валерьевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.01.2002

Сын: Степанов Антон Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Валерьевич

Чита, город Чита, Забайкальский край

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