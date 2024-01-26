Степанова (Скворцова) Татьяна Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1999
Дочь: Степанова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Степанов Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
24.01.2002
Сын: Степанов Антон Александрович
Отец ребёнка: Степанов Александр Валерьевич