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(Гуль) Домна Макаровна

Место рождения

Брянская область, с. Любечане

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: ?

Мать: ?

Брянская область, с. Любечане
Смерть
Неизвестно
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