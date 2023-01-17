Русаков Козма Филиппов
Место рождения
Дата рождения01.11.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1821 ст.
Отец: Русаков Филип Васильевич
Мать: не указана
Крещение
02.11.1821 ст.
крестьянин редута Изылбашского Андрей Горбунов, с. Покровского кр.Ивана Фирулева жена Анна ГИАОО 16-2-58 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.380об., эл... Показать все
Смерть
Неизвестно