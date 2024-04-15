Шевелев Михей Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Шевелев Иван Пудович
Мать: Шевелева Парасковья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Михеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шевелев Спиридон Михеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Катерина Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелева Марфа Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно