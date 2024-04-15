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Шевелев Михей Иванович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шевелев Иван Пудович

Мать: Шевелева Парасковья

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шевелев Спиридон Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Катерина Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Марфа Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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