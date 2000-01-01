Бухарова Афанасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Бухаров Леонтий Константинович
Преображенское
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Фекла Леонтьевна
Отец ребёнка: Бухаров Леонтий Константинович
Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно