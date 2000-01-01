Бухарова Афанасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Афанасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бухаров Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Бухаров Леонтий Константинович

Преображенское
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Фекла Леонтьевна

Отец ребёнка: Бухаров Леонтий Константинович

Преображенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Леонтий Константинович

Смерть
Неизвестно
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