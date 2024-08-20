Четверикова (Шелашева) Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова (Шелашева) Аграфена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1839

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1804

Сын: Четвериков Дмитрий Иванович Старший

Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой

Рождение ребёнка
20.07.1809

Дочь: Сырейщикова (Четверикова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой

Рождение ребёнка
30.10.1813

Сын: Четвериков Николай Иванович

Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой

Рождение ребёнка
31.08.1817

Сын: Четвериков Иван Иванович

Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой

Рождение ребёнка
1819

Сын: Четвериков Семен Иванович

Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой

Смерть
1839

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