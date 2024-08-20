Четверикова (Шелашева) Аграфена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1804
Сын: Четвериков Дмитрий Иванович Старший
Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой
Рождение ребёнка
20.07.1809
Дочь: Сырейщикова (Четверикова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой
Рождение ребёнка
30.10.1813
Сын: Четвериков Николай Иванович
Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой
Рождение ребёнка
31.08.1817
Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой
Рождение ребёнка
1819
Сын: Четвериков Семен Иванович
Отец ребёнка: Четвериков Иван Васильев Большой
Смерть
1839