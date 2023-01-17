Шамсиниса Даутова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсиниса Даутова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сарбий Мусина

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Бадирниса Мусина

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Нурмухамет Мусин

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Муртаза Мусин

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шамсутдин Мусин

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Хумия Мусина

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фасахутдин Мусин

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Минниса Мусина

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фахризямал Мусина

Отец ребёнка: Муса Назыров

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муса Назыров

Смерть
Неизвестно
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