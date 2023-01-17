Шамсиниса Даутова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сарбий Мусина
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Бадирниса Мусина
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Нурмухамет Мусин
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Муртаза Мусин
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шамсутдин Мусин
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Хумия Мусина
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фасахутдин Мусин
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Минниса Мусина
Отец ребёнка: Муса Назыров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фахризямал Мусина
Отец ребёнка: Муса Назыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муса Назыров
Смерть
Неизвестно