Трубецкая (Musin-Puškin) Varvara Alekseevna Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Musin-Puškin) Varvara Alekseevna Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1796

Дата смерти

13.02.1829

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1796

Отец: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Мать: Countess Musin-Puškin Ekaterina Alekseevna

Бракосочетание
29.04.1823

Муж: Prince Trubetskoy (troubetzkoy) Nikolay Ivanovich

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Prince Trubetskoy (troubetzkoy) Nikolay Ivanovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vsevolzhskaya Ekaterina

Отец ребёнка: Prince Trubetskoy (troubetzkoy) Nikolay Ivanovich

Смерть
13.02.1829
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