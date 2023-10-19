Трубецкая (Musin-Puškin) Varvara Alekseevna Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1796
Дата смерти13.02.1829
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1796
Бракосочетание
29.04.1823
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Prince Trubetskoy (troubetzkoy) Nikolay Ivanovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vsevolzhskaya Ekaterina
Отец ребёнка: Prince Trubetskoy (troubetzkoy) Nikolay Ivanovich
Смерть
13.02.1829