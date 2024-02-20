(Зипир) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зипир) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.01.1896

Дата смерти

10.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896

Отец: Зипир Григорий Дмитриевич

Мать: Анастасия Захаровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.01.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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