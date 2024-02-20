(Зипир) Елизавета Григорьевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения06.01.1896
Дата смерти10.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896
Отец: Зипир Григорий Дмитриевич
Мать: Анастасия Захаровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
10.01.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /