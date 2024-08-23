Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 26.06.1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Николай Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Иванович
Бракосочетание
Между 1777 и 26.06.1782
Муж: Ерофей Иванович
Смерть
После 26.06.1782