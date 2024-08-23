Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 26.06.1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Инелей, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Инелей, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Николай Ерофеевич

Отец ребёнка: Ерофей Иванович

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1777 и 26.06.1782

Муж: Ерофей Иванович

Смерть
После 26.06.1782

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