Поволяев Семен Афонасиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
1791
Сын: Поволяев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно