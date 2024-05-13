Поволяев Семен Афонасиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поволяев Семен Афонасиевич

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1784

Жена: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Поволяев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Поволяев Илья Семенович

Мать ребёнка: Поволяева (Шмараева) Мария Ивановна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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