Наумов Алексей Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1951
Дата смерти17.06.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1978
Дочь: Николаева Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Наумова Валентина Евлампьевна
Рождение ребёнка
15.06.1978
Дочь: Белкова Екатерина
Мать ребёнка: Наумова Валентина Евлампьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.2023