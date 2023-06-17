Наумов Алексей Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Алексей Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1951

Дата смерти

17.06.2023

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1978

Дочь: Николаева Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Наумова Валентина Евлампьевна

Рождение ребёнка
15.06.1978

Дочь: Белкова Екатерина

Мать ребёнка: Наумова Валентина Евлампьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Валентина Евлампьевна

Смерть
17.06.2023
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