Никиженцов Иван Отст. Д. Кривооозерной Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никиженцов Иван Отст. Д. Кривооозерной Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Мать ребёнка: Никиженцова Василиса Тихонова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Киниженцов Максим Малол. Д.Кривоозерной Иванов

Мать ребёнка: Никиженцова Василиса Тихонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никиженцова Василиса Тихонова

Смерть
1795
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