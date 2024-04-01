Никиженцов Иван Отст. Д. Кривооозерной Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Киженцев Андрей Малол. Д.Кривоозерной Иванов
Мать ребёнка: Никиженцова Василиса Тихонова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Киниженцов Максим Малол. Д.Кривоозерной Иванов
Мать ребёнка: Никиженцова Василиса Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795