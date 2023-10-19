Арсеньев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: Арсеньева Софья Павловна

Смерть
1835
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