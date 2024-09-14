Шаляпин Сила Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Шаляпин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шаляпин Андрей Силин
Мать ребёнка: не указана
Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Солдацкий сын, Приемный сын Никифора Емельянова Бахарева. 1746 Деревня Мороскова. Написанный в прежнюю перепись 9476 Никифор Емельянов сын Бахарев семидесяти четырех 74 У него покормленок, в прежнюю ... Показать все
Смерть
Неизвестно