Шаляпин Сила Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаляпин Сила Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Шаляпин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шаляпин Андрей Силин

Мать ребёнка: не указана

Морозкова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Солдацкий сын, Приемный сын Никифора Емельянова Бахарева. 1746 Деревня Мороскова. Написанный в прежнюю перепись 9476 Никифор Емельянов сын Бахарев семидесяти четырех 74 У него покормленок, в прежнюю ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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