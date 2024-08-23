Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиМежду 04.11.1857 и 10.06.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Калинина Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Демин Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
Около ?.08.1857
Сын: Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Демин Фёдор Кириллович
Смерть
Между 04.11.1857 и 10.06.1861