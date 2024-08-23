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Мария Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Между 04.11.1857 и 10.06.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1852

Муж: Демин Фёдор Кириллович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Калинина Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Демин Фёдор Кириллович

Рождение ребёнка
Около ?.08.1857

Сын: Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Демин Фёдор Кириллович

Смерть
Между 04.11.1857 и 10.06.1861

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