маргарита шотландская
Место рожденияНе указано
Дата рождения1045
Дата смерти16.11.1093
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1045
Отец: эдуард изгнанник, этелинг
Мать: агата
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мария шотландская
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эдита
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: этельред
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: давид 1
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: александр 1
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдгар
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдмунд
Отец ребёнка: малькольм 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: эдуард
Отец ребёнка: малькольм 3
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: малькольм 3
Смерть
16.11.1093