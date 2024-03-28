маргарита шотландская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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маргарита шотландская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1045

Дата смерти

16.11.1093

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1045

Отец: эдуард изгнанник, этелинг

Мать: агата

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: мария шотландская

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эдита

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: этельред

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: давид 1

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: александр 1

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдгар

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдмунд

Отец ребёнка: малькольм 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: эдуард

Отец ребёнка: малькольм 3

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: малькольм 3

Смерть
16.11.1093

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