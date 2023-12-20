Корнева Перелыгина Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1962
Отец: Корнев Сергей
Мать: Корнева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1985
Дочь: Корнева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корнев Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
07.10.1987
Отец ребёнка: Корнев Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
20.03.2004
Дочь: Корнева Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Корнев Михаил Георгиевич