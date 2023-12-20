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Корнева Перелыгина Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1962

Отец: Корнев Сергей

Мать: Корнева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
01.01.1985

Дочь: Корнева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корнев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
07.10.1987

Сын: Корнев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Корнев Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
20.03.2004

Дочь: Корнева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Корнев Михаил Георгиевич

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