Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1718 г.р.

Дети

1736 г.р.
1748 г.р.
1749 г.р.
1750 г.р.
1756 г.р.
1758 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Семенъ Матвеевъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онисья Федорова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Ипатъ

Мать ребёнка: Онисья Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1748

Сын: Яковъ

Мать ребёнка: Онисья Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Онисья Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Онисья Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Онисья Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Онисья Федорова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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