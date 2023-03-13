Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Семенъ Матвеевъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ипатъ
Мать ребёнка: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Яковъ
Мать ребёнка: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Онисья Федорова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Онисья Федорова