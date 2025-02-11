Зикина Екатерина Михайловна Цецулина 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Зикина Екатерина Михайловна Цецулина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1874, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Цецулин Михаил Григорьевич1847 г.р.
Супруги
Зикин Василий Данилович1874 г.р.
Дети
(Зикина) Мария Васильевна13.03.1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Цецулин Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.02.1894

Муж: Зикин Василий Данилович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.03.1895

Дочь: (Зикина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зикин Василий Данилович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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