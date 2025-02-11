Зикина Екатерина Михайловна Цецулина
женский, родилась 1874, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЦецулин Михаил Григорьевич1847 г.р.
Супруги
Зикин Василий Данилович1874 г.р.
Дети
(Зикина) Мария Васильевна13.03.1895 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Цецулин Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1895
Дочь: (Зикина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зикин Василий Данилович
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно