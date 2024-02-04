Стреляева (Богданова) Алёна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
2012
Рождение ребёнка
28.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стреляев Владислав Владимирович
Работа или профессия
До 2022
Мастер по наращиванию ресниц и маникюра
Работа или профессия
С 2022
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Хозяйка салона красоты (наращивание ресниц, маникюр, педикюр)