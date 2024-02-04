Стреляева (Богданова) Алёна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стреляева (Богданова) Алёна Сергеевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
2012

Муж: Стреляев Владислав Владимирович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стреляев Владислав Владимирович

Работа или профессия
До 2022
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Мастер по наращиванию ресниц и маникюра
Работа или профессия
С 2022
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Хозяйка салона красоты (наращивание ресниц, маникюр, педикюр)

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