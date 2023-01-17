Оксимец (Гейка) Елена Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1846
Рождение ребёнка
19.11.1848
Дочь: Екатерина Якимовна
Отец ребёнка: Оксимец Яким Иванович
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Оксимец Яким Иванович
Смерть
Неизвестно