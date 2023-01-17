Оксимец (Гейка) Елена Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Гейка) Елена Якимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1846

Муж: Оксимец Яким Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1848

Дочь: Екатерина Якимовна

Отец ребёнка: Оксимец Яким Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Оксимец Иван Якимович

Отец ребёнка: Оксимец Яким Иванович

Смерть
Неизвестно
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