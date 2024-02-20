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Черкас Савва Семенович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.03.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1900

Отец: Черкас Семен Ильич

Мать: Черкас Мария Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-172,зап.-19
Смерть
Неизвестно
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