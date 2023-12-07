Горнакова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
839
Дочь: (Горнакова) Дарья Калистратовна
Отец ребёнка: Горнаков Калистрат Степанович
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Горнаков Василий Калистратович
Отец ребёнка: Горнаков Калистрат Степанович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горнаков Михаил Калистратович
Отец ребёнка: Горнаков Калистрат Степанович
Смерть
Неизвестно