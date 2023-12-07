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Горнакова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
839

Дочь: (Горнакова) Дарья Калистратовна

Отец ребёнка: Горнаков Калистрат Степанович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Калистрат Степанович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Горнаков Василий Калистратович

Отец ребёнка: Горнаков Калистрат Степанович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горнаков Михаил Калистратович

Отец ребёнка: Горнаков Калистрат Степанович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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