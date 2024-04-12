Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Василий
Мать: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ависентий Андреевич
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ульяна Михайловна
Смерть
Неизвестно