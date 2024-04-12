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Андрей Васильевич

Место рождения

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Василий

Мать: Наталья Ивановна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ависентий Андреевич

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Корелов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ульяна Михайловна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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